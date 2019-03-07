Банда грабителей не меньше двух недель орудовала рядом с рынком в Алматы

Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - Банда грабителей не меньше двух недель орудовала рядом с рынком в Наурызбайском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.





На протяжении последних двух недель в наше подразделение поступило несколько заявлений от граждан о грабежах в районе рынка. Судя по описанию и почерку, преступления совершали одни и те же люди. Причем грабили они дерзко, не скрывая своих лиц", - сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.





По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, подозреваемых задержали накануне сотрудники отдела криминальной полиции. Все задержанные проживают в вблизи рынка и временами подрабатывают тут же.





Старший из задержанных - 25-летний гражданин Ы., ранее уже судим за разбой. Предположительно, он является инициатором такого рода "заработка". Другие подозреваемые - 21-летние граждане Ш. и С., ранее проблем с законом не имели. Их действия квалифицируются частью 2 статьи 191 (Грабеж). Проводятся необходимые следственные действия.





Вместе с тем в полиции не исключают, что за подозреваемыми могут числиться другие эпизоды, в связи с чем пострадавших просят обратиться по телефонам: 254-44-60 и 254-44-62.





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