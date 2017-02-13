Бишимбаева обвиняют в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев во время работы председателем правления АО "НУХ Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Д. Ибрашев, Ж. Исабек и М. Кожабаев, передает Kazakhstan Today.

"Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы К. Бишимбаев лично получил $2 млн через посредника - своего двоюродного брата С. Нурлыбека. В отношении Ж. Исабека, М. Кожабаева и С. Нурлыбека с санкции суда избран арест. Д. Ибрашев с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря Министерство национальной экономики возглавил Тимур Сулейменов. Указом президента Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан.

Как сообщил позднее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в отношении Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. "Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия", - сказал глава государства.

Позже стало известно, что Куандык Бишимбаев задержан по обвинению в неоднократном получении взяток.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды", - сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции.

В соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

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