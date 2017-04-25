Бывший пациент психлечебницы напал на женщину-полицейского в школьном дворе Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Бывший пациент психлечебницы напал на женщину-полицейского в школьном дворе Алматы, передает корреспондент агентства.

Видео инцидента появилось в группе ztb_video в Instagram. Вначале мужчина пристает к школьникам, обхватывая при этом одной рукой за шею мальчика-подростка, а когда женщина в форме полицейского требует оставить ребенка в покое, он набрасывается на нее. Вначале "герой" видео толкает женщину, затем бьет.

Как сообщил СМИ директор департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев, нападение на полицейского произошло в апреле текущего года в Алатауском районе Алматы. Видео снято на территории одной из школ.

В отношении нападавшего, который, по словам Садубаева, ранее проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре, возбуждено уголовное дело по статье 380, часть 1, УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

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