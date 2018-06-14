Более 4 лет проведет за решеткой судья из Южного Казахстана за взятку в 500 тыс. тенге

Шымкент. 14 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте Аль-Фарабийский районный суд признал судью Мактааральского районного суда Абая Ниязбекова виновным в получении взятки и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Ниязбекову были предъявлены обвинения в получении 500 тыс. тенге от директора местной школы имени Фирдоуси Жанар Мамыровой, пишет Otyrar.kz

Судья Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов вынес постановление о лишении Ниязбекова права работать на государственной службе. Ниязбеков был взят под стражу в зале суда. На оглашение приговора он пришел со своим адвокатом.

Ниязбеков был задержан 30 января в своем кабинете при получении взятки. Позднее он был помещен под домашний арест. По версии следствия, деньги были переданы ему через предполагаемого посредника. Мамырова сказала в суде, что судья вымогал у нее полмиллиона тенге за решение спора в ее пользу.

Ниязбеков отверг обвинение, заявив, что 500 тыс. тенге, изъятые следователями из его сейфа в служебном кабинете, принадлежали ему и не являлись взяткой, а лежали на хранении.

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