БТА Банк кредитовал компании, зарегистрированные по поручению Аблязова на своих сотрудников

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - БТА Банк кредитовал компании, зарегистрированные по поручению Мухтара Аблязова на своих сотрудников, сообщил сегодня в суде в ходе рассмотрения уголовного дела о хищении средств банка представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

По словам Амантая, схему хищения средств банка разработал председатель совета директоров Мухтар Аблязов. В частности, в 2007 году было образовано ТОО "Литер М", 1% доли которого оформлен на юриста УКБ №6 банка (Управление корпоративного бизнеса БТА Банка) Максима Хаблова. Как сообщили в суде свидетели, это управление занималось регистрацией компаний нерезидентов, которым беспрепятственно выдавались многомиллионные кредиты. Владельцем оставшихся 99% долей в "Литер М" была компания "Steiman Corp", зарегистрированная на Сейшельских островах, передает Kazakhstan Today.

В суде было отмечено, что интересы оффшорного предприятия в Казахстане по доверенности представляла также сотрудница УКБ №6 Серго Элеонора. При этом никто из сотрудников кредитного отдела БТА Банка не видел владельцев этих оффшорных компаний-однодневок, пишут официальные СМИ.

Как сообщил Амантай, в июле 2007 года Хаблов обратился в БТА Банк с просьбой предоставить кредит в размере $20,7 млн. В качестве цели представители оффшорных компаний чаще всего указывали пополнение оборотных средств. Заявка одобрялась без проведения необходимых экспертиз. Кредитный комитет банка, находившийся под непосредственным контролем Аблязова, несмотря на отсутствие положительной кредитной истории и наличие должного залогового обеспечения, одобрял все подобные кредитные заявки. При этом ни один из выданных кредитов "на пополнение оборотных средств" не возвращен.

"Спустя два месяца ТОО "Литер М" увеличен лимит финансирования до $22,5 млн. Залогом должны были выступить 75% доли уставного капитала ТОО "Монтажинжиниринг", - сообщил Талгат Амантай. В конечном итоге собственником 75% доли в ТОО "Монтажинжиниринг" стала другая подконтрольная Аблязову компания с похожим названием ТОО "Литер I", принадлежащая охраннику Аблязова. Обеспечением должна была выступить дорогостоящая недвижимость в центре Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, принадлежавшая "Монтажинжинирингу". Как и следовало ожидать, ни со стороны ТОО "Литер М", ни со стороны ТОО "Литер I" залог в БТА Банк не был выставлен, погашения по кредитам никогда не производились.

Также сообщается, что аналогичным образом был выдан кредит компании ТОО "Стройгрупп LTD", где номинальным владельцем с 80% долей участия был сообщник Аблязова, управляющий директор БТА Банка Кайрат Садыков, находящийся на скамье подсудимых. Сам Садыков во время заседания суда пояснил, что в данной компании числился только юридически, никаких вопросов не решал. Кредитный комитет БТА Банка сам оформил заявку и выдал компании беззалоговый кредит в размере $45 млн, который также не был возвращен.

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