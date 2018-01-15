Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - В военном суде Талдыкорганского гарнизона оглашен приговор по факту крушения боевого самолета "Су-27", случившегося 21 декабря 2016 года, передает Kazakhstan Today.

Суд установил, что 21 декабря 2016 года майор И., нарушая правила полетов и подготовки к ним, не проверив заправку топливом самолета "Су-27", принял самолет и осуществил взлет. В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива, сообщила пресс-служба Военного суда РК.

"Однако в нарушение действующих правил полетов И., поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности. Указанные действия майора И. повлекли развитие сложной полетной ситуации, которая в дальнейшем переросла в аварийную ситуацию с остановкой правого и левого двигателя в связи с окончанием топлива, после чего летчик катапультировался, а самолет, столкнувшись с земной поверхностью, разрушился на удалении 20 километров от аэродрома Талдыкоргана", - уточнили в суде.

Приговором от 12 января 2018 года майор И. признан виновным по статье 464 УК РК. Ему назначено лишение свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на четыре года.

Кроме этого, по результатам рассмотрения уголовного дела судом министру обороны Казахстана вынесено частное постановление на причины и условия, способствовавшие совершению И. уголовного правонарушения.

В пресс-службе добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2016 года, во время выполнения учебного полета в ночных условиях, примерно в 25 километрах от Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет "Су-27" воинской части 21751 Министерства обороны Республики Казахстан. По данному факту Главной военной прокуратурой было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК (Нарушение правил полетов или подготовки к ним), проинформировала пресс-служба военного надзорного ведомства.

В Минобороны РК отмечали, что в ходе инцидента "летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался". Он имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.

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