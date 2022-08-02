Члены ОПГ принуждали IT-специалиста заниматься незаконным майнингом

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АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД РК совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности на территориях городов Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проедена совместная спецоперация по задержанию 23 членов организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники преступной группы из числа ранее осужденных и криминально ориентированных лиц специализировались на насильственных преступлениях в том числе с применением оружия. Это: выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лиц, занимающихся незаконным майнингом", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
По данным ведомства, преступники поставили на криминальный счетчик 36-летнего специалиста в сфере IT технологий. Угрозами и шантажом они заставляли специалиста заниматься незаконным майнингом.
Так, за счет деятельности подпольных майнинговых ферм на территории Талгарског района Алматинской области злоумышленники ежемесячно получали доход в 300-500 тысяч долларов США.
При обысках на нелегальных майннговых фермах было задержано 7 членов ОПГ.
Во время поиска незаконно хранящегося оружия были задержаны 3 члена группы. У одного из них - военнослужащего - изъят охолощенный автомат АКСУ, 6 светошумовых патронов и два пистолета марок "Сталкер" и "Ретай".
Также силовиками изъяты вещественные доказательства, орудия преступления, черная бухгалтерия, более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на сумму 7 млн долларов США, пистолет Макарова и подложные автомобильные номера.