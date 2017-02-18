Дальнобойщику вернули дорогостоящие телевизоры, похищенные у него на трассе Алматы - Оскемен

Талдыкорган. 18 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области отыскали телевизоры, похищенные у водителя-дальнобойщика на горном перевале Мукыры в Коксуском районе, сообщила пресс-служба ДВД региона.

Факт кражи был зарегистрирован 11 февраля после обращения 30-летнего водителя фуры в Коксуский РОВД с официальным заявлением. В документе сообщалось, что неизвестные лица во время остановки на перевале Мукыры вскрыли прицеп его грузовика "Volvo" и похитили 15 дорогостоящих телевизоров. В связи с крупным материальным ущербом, оцененным потерпевшим в 1,3 млн тенге, полицейские возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 188 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Коксуского РОВД удалось задержать 42-летнего жителя Талгара, обоснованно подозреваемого в совершении преступления. Принятыми мерами также установлен его подельник - уроженец Восточно-Казахстанской области.

"Похищенные телевизоры, за исключением трех разбитых во время транспортировки, уже изъяты у подозреваемых и возвращены законному владельцу. Потерпевшему лицу восстановлен материальный ущерб", - уточнили в полиции.

Подозреваемый на время досудебного расследования выпущен под залог.

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