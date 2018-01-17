Дело директора театра драмы имени Ауэзова о взятке поступило в суд

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Дело директора Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Билалова, обвиняемого в получении взятки, поступило в суд, передает Kazakhstan Today.

"В Алмалинский районный суд города Алматы поступило уголовное дело в отношении Е.А. Билалова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24 - частью 2 статьи 366 УК Республики Казахстан", - сообщил Алмалинский районный суд Алматы.

Напомним, ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова признался в получении взятки в размере 1,5 млн тенге от юридического лица. Взятка была дана за аренду проведения на базе театра детских представлений в новогодний период. В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался.

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