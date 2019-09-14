Атырау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Директор фирмы в Атырау незаконно продал нефтепродукты на 2,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Атырауской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность директора ТОО "ЮконСтройИнвест", более одного года занимавшегося реализацией дизтоплива и мазута. В ходе изучения прокуратурой сведений о транспортируемых нефтепродуктах установлено, что в период с 2017 по 2018 годы руководитель данного товарищества сбывал горюче-смазочные материалы без документов, подтверждающих законность их происхождения", - сообщила Главная транспортная прокуратура.

Нефтепродукты в основном реализовывались на территории Караганды и Актобе, куда они доставлялись автомобильным транспортом. Доход от незаконной деятельности составил более 2,9 млрд тенге.

В рамках расследования дела прокуратура дала ряд указаний о производстве конкретных мероприятий, что в совокупности с другими следственными действиями позволило разоблачить преступную деятельность директора ТОО.

Приговором Жылыойского районного суда от 17 июля 2019 года предприниматель осужден на 5 лет лишения свободы. Постановлением апелляционной коллегии Атырауского областного суда от 10 сентября 2019 года приговор оставлен без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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