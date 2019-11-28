Директор школы в Кызылорде оштрафована на 9 млн тенге за взятку

Кызылорда. 27 ноября. Kazakhstan Today - Директор средней школы №4 имени С. Сейфуллина в Кызылорде оштрафована на 9 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Кызылординской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора средней школы №4 имени С. Сейфуллина Алтынбековой А.Ж., подозреваемой в покушении на получение взятки в сумме 300 тыс. тенге за трудоустройство гражданина, проинформировала пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

26 ноября текущего года приговором Кызылординского городского суда №2 чиновница признана виновной в совершении данного коррупционного преступления и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 9 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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