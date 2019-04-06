Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Для обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена запросили 20 лет лишения свободы, передает корреспондент агентства.





Гособвинение попросило суд назначить подсудимым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову по 20 лет лишения свободы, а третьей подсудимой Жанар Толыбаевой - четыре года лишения свободы.





Напомним, Кудайбергенов и Киясов обвиняются в разбое и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и краже. Толыбаевой предъявлены обвинения в краже и недонесении о преступлении. Уголовное дело состоит из 38 томов.





Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.





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