Два года проведет в колонии житель Алматинской области за сообщение о теракте на вокзале станции Уштобе

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Два года проведет в колонии житель Алматинской области за сообщение о теракте на вокзале станции Уштобе06.04.2018
Криминал  19:34

Талдыкорган. 6 апреля. Kazakhstan Today - Каратальским районным судом Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении злоумышленника, который сообщил о теракте на железнодорожном вокзале станции Уштобе, передает Kazakhstan Today.

В суде было установлено, что подсудимый А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть Каратальского РОВД и сообщил, что железнодорожный вокзал станции города Уштобе заминирован, неизвестные лица пытаются совершить террористический акт и будет произведен взрыв.

"Однако после проведенных мероприятий по предотвращению угрозы акта терроризма на железнодорожном вокзале, предметов войскового образца и самодельных взрывчатых веществ обнаружено не было. Оперативными мероприятиями был задержан звонивший. Тем самым установлена ложность сообщения подсудимого А. В суде подсудимый А. свою вину признал полностью. Он признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года", - сообщили в пресс-службе суда.
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