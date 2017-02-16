Двое приезжих из Южного Казахстана ограбили офис фотолаборатории в Алматы

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Бостандыкского района Алматы задержали двух приезжих из Южно-Казахстанской области, которые ограбили офис фотолаборатории, сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел.

По данным полиции, задержанные У. и М., 1997 годов рождения, являются уроженцами ЮКО и на преступление они решились из-за материальных трудностей, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемые проникли в частный офис, когда там никого не было, и вынесли оттуда денежные средства и оргтехнику (компьютер, ноутбук, процессоры, флешки и другое). Таким образом, собственнику имущества был нанесен значительный ущерб. Задержанные свою вину полностью признали и дают показания. Совершенные им действия квалифицируются статьей 188 УК РК - "Кража чужого имущества". Фигуранты находятся под стражей, а тем временем их личности проверяются на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этих граждан, просим связаться с нами по телефонам: 298-52-80 и 298-52-81" - сказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.

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