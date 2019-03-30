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Двух сельчан задержали при попытке кражи железнодорожных рельсов в Акмолинской области

02.11.2018, 15:03 13146
Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Буландинском районе Акмолинской области полицейские с поличным задержали двух мужчин при попытке кражи железнодорожных рельсов, передает Kazakhstan Today.

Преступление было зарегистрировано 29 октября. В местный отдел полиции поступило заявлением о том, что неизвестные лица с железнодорожного тупика пытаются похитить две рельсы. По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 30 и 28 лет, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Как оказалось, похищенные рельсы злоумышленники планировали сдать на металлолом. Сумма ущерба составила более 845 000 тенге. В настоящее время по данному факту полиция проводит досудебное расследование.

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