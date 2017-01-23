Двух жителей Атырау осудили на 6,5 лет лишения свободы за вербовку в ряды международных террористических организаций

Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - Двух жителей Атырау осудили на 6,5 лет лишения свободы за вербовку местных жителей в ряды международных террористических организаций, сообщили в пресс-службе областного суда.
По данным суда, житель города Абдурашид Идрисов, исповедуя радикальный ислам, приобщил к этой идеологии своего ровесника Руслана Темирбулатова. Вдвоем они пытались вербовать местных жителей для отправки на войну в Сирию и Ирак в ряды международных террористических организаций, передает Kazakhstan Today.
Один из жителей Атырау, которого подсудимые пытались привлечь в свои ряды, сообщил в правоохранительные органы.
А. Идрисова и Р. Темирбулатова признали виновными по статьям "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и "Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности" Уголовного кодекса. Р. Темирбулатова также признали виновным по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".
"Им назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе областного суда.
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