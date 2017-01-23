Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2017
  • 17
  • :
  • 36
Все области
Снег с дождем
днем 6º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

Двух жителей Атырау осудили на 6,5 лет лишения свободы за вербовку в ряды международных террористических организаций23.01.2017
Криминал  14:44
Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - Двух жителей Атырау осудили на 6,5 лет лишения свободы за вербовку местных жителей в ряды международных террористических организаций, сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным суда, житель города Абдурашид Идрисов, исповедуя радикальный ислам, приобщил к этой идеологии своего ровесника Руслана Темирбулатова. Вдвоем они пытались вербовать местных жителей для отправки на войну в Сирию и Ирак в ряды международных террористических организаций, передает Kazakhstan Today.

Один из жителей Атырау, которого подсудимые пытались привлечь в свои ряды, сообщил в правоохранительные органы.

А. Идрисова и Р. Темирбулатова признали виновными по статьям "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и "Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности" Уголовного кодекса. Р. Темирбулатова также признали виновным по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"Им назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе областного суда.
Просмотров: 1177
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
23.01.2017   15:12
В убийстве Оркена Азаматулы подозревают также двух детей мачехи от первого брака
23.01.2017   14:44
Двух жителей Атырау осудили на 6,5 лет лишения свободы за вербовку в ряды международных террористических организаций
23.01.2017   14:31
Фото: Центр-Красноярск
Житель Шымкента осужден на семь лет за вымогательство
23.01.2017   12:51
Главного инспектора резервата "Ертыс Орманы" уличили в краже леса
23.01.2017   11:53
В Павлодарской области задержали одного из лидеров наркогруппировки
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика