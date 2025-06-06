Экс-сотрудников Qarmet задержали по делу о хищении 1 млрд тенге  

Адвокаты считают, что в период следствия и рассмотрения дела в суде первой инстанции нарушена конституционная норма о презумпции невиновности

Фото: Kazakhstan Today

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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауском областном суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны, передает корреспондент агентства из зала суда.





Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон", - сообщает журналист Kazakhstan Today.





По его информации, защита осужденной настаивает на том, что в "рыбном деле" отсутствует само событие преступления - нельзя судить за хранение в холодильнике продукта, который ограничен государством в его обороте и промышленном отлове, но тем не менее не запрещен к свободной продаже и может быть легально приобретен. Кроме того, подобные расследования должны проводить не сотрудники департамента экономических расследований, а органы внутренних дел.





Адвокаты считают, что в период следствия рассмотрения дела в суде первой инстанции нарушена конституционная норма о презумпции невиновности - восемь месяцев не следствие доказывало незаконность приобретения ценной рыбы, а Каршегенова свою невиновность, в которую, в итоге, суд все равно не поверил.





Фото: Kazakhstan Today





Корреспондент Kazakhstan Today отметил позицию гособвинителя, попросившего коллегию суда запретить журналисту аудиозапись открытого заседания с мотивировкой "здесь будет рассматриваться тайна следствия". Тем не менее, суд разрешил вести и запись, и съемку в зале судебного заседания.





Журналист агентства сообщает, что по ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.





Был обнаружен фокальный очаг судорожной активности, это подтверждают данные не только электроэнцефлографии, но и магнитно-резонансного обследования мозга. Затем ей провели консультацию и невропатолог-эпилептолог поставил ей диагноз "ситуационно обусловленный фокальный эпилептический припадок, который проявил себя впервые в жизни. Симулировать такое невозможно", - пояснила суду специалист в области психиатрии с 36-летним стажем Сауле Избасарова.





Эксперт довольно подробно отвечала на вопросы адвокатов, а также гособвинителя, который спросил, часто ли эксперты дают правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, ведь специалисты в своем заключении по делу Каршегеновой так и написали, что проблемы с психикой у Каршегеновой случились именно из-за поведения следователя.





Вы во всех своих исследованиях даете правовую оценку действиям?" - задал вопрос прокурор.





На это специалист Избасарова ответила, что правовых оценок она не дает, зато их дает Стамбульский протокол против пыток, ратифицированный Казахстаном, а состояние здоровья Жансаи Каршегеновой подтверждает, что нормы этого протокола были в отношении нее нарушены.





Согласно Стамбульскому протоколу, мы нашли следы этого воздействия в психическом и соматическом состоянии Каршегеновой Жансаи", - подчеркнула эксперт.





Сауле Избасарова также отметила, что в этом деле на чаши весов положены жизнь и здоровье живого человека и мертвой рыбы, и вторая перевесила.





Следующее заседание отложено на 19 июня, суд предупредил стороны о подготовке к прениям.



