Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Бывшего начальника колонии строгого режима ЕЦ-166/10 Нурлана Абена лишили звания полковника и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает Kazakhstan Today.

Заместителя начальника колонии Талгата Мусаева также лишили звания майора и приговорили к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, с Абена и Мусаева будут взысканы в доход государства процессуальные издержки за производство экспертиз в сумме 1 300 287 тенге в долевом порядке, с каждого по 650 143 тенге.

Как сообщает портал, в ходе обыска, проведенного в камере Ермегияева 29 декабря 2017 года, были обнаружены предметы, нетипичные для колонии строгого режима. Среди них: сигары, электрическая система нагревания табака, переносная стационарная база городской линии марки Huawei, wi-fi-роутер, керамическая посуда, кухонные топор и ножи, спортивные ролики и гантели, боксерская лапа, ДВД-проигрыватель, плазменный телевизор, микроволновая печь, термопот, соковыжималка, мультиварка, сковородка, фритюрница, утюг, электровафельница, электроплитка, надувной матрац, коврики для йоги, казан, банные веники, носки, солнечные очки, 19 пар обуви, медикаменты, спортивное питание. Также были изъяты предметы, находящиеся в пользовании у осужденного Ермегияева в помещении фасовочного цеха: электрическая плита, кондиционер, микроволновая печь, электрический чайник, двухкамерный холодильник, стиральная машина, водонагреватель.

Напомним, ранее МВД провело служебное расследование в учреждении ЕЦ 166/10 ДУИС по Астане. В результате 13 должностных лиц органов уголовно-исполнительной системы лишились работы за покровительство и создание благоприятных условий для отбытия наказания осужденному Талгату Ермегияеву. Председатель Комитета УИС МВД полковник юстиции А. Базылбеков и его заместитель полковник юстиции Б. Туремуратов предупреждены о неполном служебном соответствии.

Как сообщалось ранее, решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Ермегияев в 2016 году признан виновным в получении взятки и в присвоении вверенного чужого имущества. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Ему было предъявлено обвинение в получении незаконного вознаграждения в размере 4,2 млрд тенге. По данным следствия, в целом сумма хищений в нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" составила 10,2 млрд тенге.

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