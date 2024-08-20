Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге

За деньги он оказывал содействие в заключении договора по поставке муки в колонии региона

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Петропавловск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области приговорен к штрафу в 30 млн тенге за взятку в 1 млн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.





Глава ДУИС признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за содействие в заключении договора по поставке муки в колонии СКО.





Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.





Приговор в законную силу не вступил.





Кроме того, за отсутствие должного ведомственного контроля руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.



