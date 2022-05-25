Главного специалиста ДГД задержали в ЗКО

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Тело участкового инспектора полиции, 1990 года рождения, работавшего в управления полиции Петропавловска, обнаружили 25 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На теле имеются признаки насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, сообщает прокуратура СКО.

По данному факту следственным отделом УП Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 99 УК РК (убийство).

Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, потерпевший по делу является полицейским, но преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.

По этой версии на причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего. По делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.

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