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Главного специалиста ДГД задержали в ЗКО

24.05.2022, 19:11 17731
Главного специалиста ДГД задержали в ЗКО
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 24 МАЯ - Изобличен главный специалист департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист ДГД, который подозревается в получении от директора ТОО Ж. взятки в особо крупном размере (40 млн тенге) за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечение "содержание под стражей".
 
В интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
 

новости по теме

В Петропавловске убит участковый инспектор полиции

25.05.2022, 20:53 1246
В Петропавловске убит участковый инспектор полиции
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Тело участкового инспектора полиции, 1990 года рождения, работавшего в управления полиции Петропавловска, обнаружили 25 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На теле имеются признаки насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, сообщает прокуратура СКО.
 
По данному факту следственным отделом УП Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 99 УК РК (убийство).
 
Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, потерпевший по делу является полицейским, но преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.
 
По этой версии на причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего. По делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.
 
Без отца остались двое малолетних детей.
 

В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы

25.05.2022, 20:27 2271
В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы злостный неплательщик алиментов осужден на год лишения свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уголовное дело расследовано управлением дознания. Согласно материалам производства гражданин Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
 
В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся. 
 
Сумма его долга перед собственными детьми составила 5 миллионов 144 тысячи 362 тенге. Приговором суда гражданин Ч. был взят под стражу в зале суда.
 

В Жамбылской области предотвратили вывоз свыше 500 000 долларов

25.05.2022, 19:09 3406
Фото: пресс-служба КНБ РК
ТАРАЗ. 25 МАЯ - В Жамбылской области в начале мая пограничниками на автомобильном пункте пропуска "Аухатты" предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Напоминаем, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности президентом РК 14 марта подписан указ № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". 
 
Указом запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов.
 

Оформлял на себя кредиты: лжеполицейского задержали в Павлодарской области

25.05.2022, 13:16 6651
Оформлял на себя кредиты: лжеполицейского задержали в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 25 МАЯ - Экибастузские полицейские задержали 25-летнего жителя Петропавловска, который находился в розыске за систематическое мошенничество, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представляясь полицейским, мошенник фотографировал документы жертв и затем оформлял на них кредиты. Полиция города Сарани Карагандинской области объявила его в розыск. Также полицией выявлены факты мошенничества, совершенные в Экибастузе.
 

В апреле подозреваемый, представившись сотрудником полиции, под предлогом проверки задолженности по кредитам провел видеосъемку и фотографирование документов потерпевшего, тем самым получил копии документов. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.

 
В полиции отметили, что такая преступная схема имела системный характер. При задержании подозреваемый мужчина дал признательные показания о совершении аналогичных преступлений на территории Карагандинской и Костанайской областей и в Экибастузе. 
 

Суд в отношении задержанного санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан", - сообщили в полиции.

 

Председатель горсуда Тараза подозревается в коррупции

25.05.2022, 12:37 7171
Председатель горсуда Тараза подозревается в коррупции
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 25 МАЯ - Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки в 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
16 мая Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда по факту получения взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу, информирует пресс-служба антикоррупционного ведомства. 
 
В порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Генерал-майор полиции подозревается в коррупции.
 

В одном из кафе Костаная выявили подпольное казино

25.05.2022, 09:59 8676
В одном из кафе Костаная выявили подпольное казино
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 25 МАЯ - Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области в одном из кафе города выявлена деятельность подпольного покерного клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в Poker и денежные средства", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Сообщается, что приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
 

Гражданин РК пытался незаконно вывезти из страны 5 тонн бивней мамонтов

24.05.2022, 21:08 15661
Гражданин РК пытался незаконно вывезти из страны 5 тонн бивней мамонтов
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Приговором суда № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана гражданин А. признан виновным в попытке вывоза контрабандным путем в КНР бивней мамонтов и доисторического носорога, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
 
Останки древних гигантов привезены в Казахстан из Российской Федерации.
 
В уполномоченный орган Казахстана для получения лицензии на вывоз предметов предоставлены заключения российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами об отсутствии культурной ценности.
 
При координации Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием собраны необходимые доказательства виновности осужденного.
 
В ходе судебного процесса по инициативе государственного обвинителя судом в адрес Министерства образования и науки РК вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
 

Требуется пересмотреть порядок выдачи лицензии на экспорт предметов палеонтологии с увеличением сроков оказания госуслуги и включением в состав комиссии представителей Министерства культуры и спорта. Поскольку за предусмотренный законом суточный срок дать объективную оценку ценностям только на основании предоставленных документов видится весьма сложным", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

 
Суд назначил подсудимому наказание в виде 4,6 года лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей РК, оставшиеся - предпринимателям Республики Саха РФ, являющимся их законными владельцами. 
 
Судебный акт в законную силу не вступил.
 

Генерал-майор полиции подозревается в коррупции

24.05.2022, 18:48 17706
Генерал-майор полиции подозревается в коррупции
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - 23 мая Антикоррупционной службой изобличен Халыкулы Жайлаубек, 10.07.1963 года рождения, генерал-майор полиции, в 2009-2016 годы возглавлявший департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина К. за прекращение в отношении последнего уголовного дела, сообщает пресс-служба Антикора.
 
В этот же день Халыкулы задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.
 
В интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
 

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