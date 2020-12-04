Главврач осуждена за хищение продуктов и бензина из дома ребенка

Костанай. 3 декабря. Kazakhstan Today - За коррупционное правонарушение осудили главного врача Специализированного дома ребёнка в Костанайской области, Kazakhstan Today.

По версии следствия, за четыре года подсудимая похитила продукты питания детского учреждения на три миллиона тенге, и ещё около миллиона сэкономила на бензине, сообщает телеканал "Хабар 24"

Свою вину директор Аркалыкского детского дома не признала. Но её виновность была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

С учётом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил ей 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и других организациях", - рассказала руководитель пресс-службы Костанайского областного суда Зауре Едикова.

Известно, что отбывать наказание экс-руководитель будет в исправительном учреждении средней безопасности.





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