Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Грабители в Алматы напали на директора стройкомпании и отняли портфель с 35 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"На территории Турксибского района города Алматы группой лиц было совершено дерзкое нападение на директора одной из строительных компаний. В ходе открытого нападения преступники завладели портфелем потерпевшего, в котором находилось более 35 млн тенге", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в пресс-службе, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 191 Уголовного кодекса РК (Грабеж). Создана оперативно-следственная группа.

В результате принятых мер 23 апреля органами внутренних дел задержан один из подозреваемых, который в настоящее время водворён в ИВС ДВД Алматы, заключили в пресс-службе.

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