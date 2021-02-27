Хищение продуктов в санатории для детей-инвалидов: задержан руководитель медучреждения

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Проводится расследование в отношении главы клиники "Алатау" по подозрению в хищении и продаже продуктов для онкобольных детей, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе брифинга заявил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бекайдаров.

Досудебное расследование находится в производстве в отношении директора детского клинического санатория "Алатау" Министерства здравоохранения страны. В отношении подозреваемого избрана мера - домашний арест. Иная информация в интересах следствия не подлежит", - сказал Данияр Бекайдаров.

Напомним , 15 февраля уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что в Республиканском детском клиническом санатории "Алатау" Министерства здравоохранения РК выявлены факты хищения руководством денежных средств и продуктов питания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства