10.08.2024, 19:03 32176

Хищения на 15,5 млрд тенге выявлены с начала 2023 года в сфере образования

В совершении преступлений изобличены 327 лиц, из них 154 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания
Хищения на 15,5 млрд тенге выявлены с начала 2023 года в сфере образования
Фото: Depositphotos
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции Казахстана с начала 2023 года выявило хищения на 15,5 млрд тенге в сфере образования.

Всего с начала 2023 года зарегистрировано 247 уголовных дел области образования. Ущерб по ним составил 15,5 млрд тенге, сообщили в Антикоре.

В ведомстве уточнили, что наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.

В совершении преступлений изобличены 327 лиц, из них 154 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

Из них осуждено 86 бухгалтеров, 17 руководителей дошкольного учреждения, 13 директоров школ и колледжей, 4 руководителя отдела образования и др. В настоящее время находятся под следствием и уже признаны подозреваемыми 195 бухгалтеров, 26 директоров школ и колледжей, 21 руководитель дошкольных учреждений, 17 предпринимателей, 17 руководителей отделов образования", - уточнили в Антикоре.


В ведомстве пояснили, что причиной многочисленных фактов хищения бюджетных средств послужило отсутствие автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграционных связей информационных систем бухгалтерского учета и государственных баз данных.

Напомним 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
 
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Теги:ОбразованиехищениеАнтикор

новости по теме

10.08.2024, 15:43 40101

Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге

По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля
Талдыкорган. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством путем обмана по всей стране и обналичиванием денежных средств, добытых таким образом, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, по месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля.

Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.

В настоящее время уже установлено 70 потерпевших, ущерб которых составляет свыше 100 миллионов тенге, и число пострадавших продолжает расти", - добавили в пресс-службе.

 
09.08.2024, 20:30 84896

В Рудном задержали банду вымогателей

Они причинили материальный ущерб на 12 млн тенге
В Рудном задержали банду вымогателей
Фото: Polisia.kz
Рудный. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами на территории Рудного, сообщает Polisia.kz.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов IPhone15 и деньги.

Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.

В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее банду вымогателей задержали в Актюбинской области.
 
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Теги:ЗадержаниеВымогательствобанда
09.08.2024, 20:16 85796

Иностранец пытался ввезти в Казахстан экстремистскую литературу

Мужчина привлечен к ответственности
Петропавловск. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Попытка ввоза экстремистской литературы была пресечена на пограничном посту "Жана жол" на территории СКО, сообщает Polisia.kz.

В ходе досмотра автомобиля под управлением 30-летнего гражданина Кыргызстана обнаружена и изъята книга, которая в 2020 году признана экстремистской и запрещена к ввозу, изданию, хранению и распространению на всей территории РК.

Решением суда иностранец привлечен к ответственности, наложен штраф.

По информации управления по противодействию экстремизму ДП СКО, с начала года в области выявлено 19 нарушений религиозного законодательства.

Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.

Религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области.
 
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Теги:ГраницаЛитератураиностранец
09.08.2024, 12:29 110541

Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области  

Полиция устанавливает личность по видеозаписи
Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
Кокшетау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасаре неизвестный жестоко избил детей палкой, полиция устанавливает личности участников инцидента.

Кадры жестокой расправы над детьми в Атбасаре попали в соцсети.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.


На кадрах видно, как мужчина подъезжает к пустырю, срывает ветку с кустов и начинает бить каждого ребенка", - говорится в сообщение под видео, опубликованном в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".


В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.

Напомним, школьницу заставляли заниматься проституцией в Акмолинской области.
 
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Теги:ИзбиениеАкмолинскаядети
09.08.2024, 10:08 118781

С начала года в Казахстане выявлено 137 фактов торговли людьми

В том числе 9 случаев похищения людей
С начала года в Казахстане выявлено 137 фактов торговли людьми
Фото: Depositphotos
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с заинтересованными государственными органами проводится последовательная работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней правонарушениям. Об этом сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе 9 случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации", - проинформировали в МВД.


Напомним, в июле текущего года президент подписал закон "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан", предусматривающий ответственность за деяния, которые ранее не рассматривались как правонарушения на законодательном уровне.
 
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Теги:МВДТорговля людьми
08.08.2024, 20:31 155501

Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГП РК.

Ранее костанайские полицейские выявили подозреваемого в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона. Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
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Теги:Наркотикиэкстрадицияказахстанец
08.08.2024, 19:45 159101

В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере

Гражданин Украины завербовал граждан Молдовы
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Ерейментау B., M., и G. в составе транснациональной организованной группы приобрели жилой дом, где создали подпольную лабораторию, в которой занимались изготовлением и хранением аналогов психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СМУС Акмолинской области.

Гражданин Украины В. завербовал граждан Молдовы M. и G. Они приобретали для изготовления аналогов психотропных веществ сырье и незаконно хранили аналоги психотропного веществ в особо крупном размере.

В августе 2023 года во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.

Приговором суда B. признан виновным и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

M. признан виновным и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с конфискацией имущества.

G. признан виновным и ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
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Теги:СудНаркотикииностранцы
08.08.2024, 18:52 141926

На 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей

Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности
На 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей
Фото: Depositphotos
Караганда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Г. по факту убийства двух малолетних детей, сообщает пресс-служба суда.

В январе 2023 года Г. познакомилась с Д., после чего с сентября 2023 года они жили вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Г. воспитывала троих дочерей - К., 2019, М., 2021 и С., 2023 годов рождения. Совместных детей у них не было.

Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, Г. испытала стресс, обусловленный нехваткой денег. В доме не было продуктов, средств по уходу за детьми. Женщина решила убить двух дочерей. В этот же день Г., находясь в детской комнате, сказала К. и М. лечь на кровать после чего задушила их, накрыв одеялом.

Приговором суда Г. признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.

Ранее жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.
 
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Теги:СудУбийстводети

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