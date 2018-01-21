К 15 годам колонии строгого режима приговорили рецидивиста за убийство таксистки в Караганде

Караганда. 20 января. Kazakhstan Today - В Караганде вынесли приговор убийце девушки-таксистки, передаёт Kazakhstan Today.

"Убийце дали 15 лет колонии, его подельникам по 2 года тюрьмы. Но срок могут сократить, если преступники выплатят семье погибшей ущерб", - сообщает телеканал КТК

По его информации, 35-летний Султан Плиев был судим четырежды. На его счету кражи, грабеж, мошенничество, а теперь ещё и убийство. Все произошло в конце октября. Плиев вызвал такси, на заказ приехала 28-летняя Юлия Стонкус. В дачном массиве, куда они приехали, сломалась машина. По версии следствия, Плиеву не понравилось, что таксистка стала злиться из-за поломки автомобиля. Он нашёл кирпич, подошёл к девушке и забил её до смерти. На опознании даже родные не могли узнать изуродованное тело Юлии.

"Окончательно к отбытию Плиеву Султану Руслановичу назначить наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Взыскать с Плиева Султана Руслановича в пользу Стонкус Зигмаса Антона компенсацию морального вреда в сумме один миллион пятьсот тысяч тенге", - огласил приговор судья Бекзат Шалгимбаев.

Сообщников за укрытие жестокого преступления суд приговорил к 2 годам колонии и обязал выплатить семье погибшей по 500 тысяч тенге. Оказалось, что после того, как Юлия перестала дышать, Плиев позвонил своим знакомым, которые работали охранниками в дачном массиве. Верные друзья не только не сообщили в полицию, но и помогли спрятать тело в колодце. Всех троих обязали начать принудительное лечение от алкоголизма.

На суде все трое в содеянном раскаялись и признали вину. Однако отец погибшей в искренность не поверил. Двухлетнего сына погибшей теперь будет воспитывать он. Родные Юлии обеспокоены тем, что если осужденные возместят моральный ущерб, то есть вероятность, что они выйдут раньше положенного срока. За полтора миллиона Плиеву могут сократить целых пять лет.

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