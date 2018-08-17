К 19 годам лишения свободы приговорили россиянина за убийство ребенка в Костанайской области

Костанай. 17 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор 46-летнему Павлу Чехову, признанному виновным в убийстве 11-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Павла Чехова приговорили к 19 годам с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, сообщает портал " Алау ".

"С приговором не согласен. Я не убивал. Приговор буду обжаловать", - сказал осуждённый.

Согласно материалам дела, мужчина в сентябре 2016 года, оставив в России супругу и сына, приехал жить на историческую родину, в Костанайскую область, к своим родителям, проживающим в селе Карасу. 20 мая 2018 года, около 01.00, подозреваемый приехал к дому своей давней знакомой для празднования ее дня рождения, где они всю ночь распивали спиртные напитки. На следующий день женщина уехала на пару дней в Костанай и попросила свою знакомую посидеть с ее малолетней дочерью 2007 года рождения и заодно присмотреть за домом. Не дожидаясь ухода мужчины и прихода своей знакомой, хозяйка дома уехала в Костанай.

"21 мая 2018 года, примерно в 00.00, подозреваемый, проснувшись в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своей половой страсти, думая, в связи с пьяным и сонным состоянием, что знакомая его возлюбленной находится дома и желая вступить с ней в половую связь, направился в комнату малолетней дочери хозяйки дома, которая в этот момент спала. Подозреваемый, присев на край кровати, просунул руку под одеяло спящей малолетней девочки, которая от прикосновения рук мужчины проснулась и стала кричать", - прокомментировали в облсуде.

После этого мужчина умышленно схватил девочку спиной к себе и закрыл рот, чтобы она не смогла кричать. Девочка скончалась от удушья.

"В ту же ночь мужчина на плече отнёс тело малолетней девочки в степь на расстояние примерно 1 километра от села Восток, где положил его на землю, а после, с целью умышленного введения следствия на ложный путь, выкинул шлепки синего цвета девочки в часть села, расположенную через несколько улиц от дома, где и произошло убийство", - пояснили в суде.

Мужчина решил, что, вернувшись домой и закрыв за собой дверь, он сумеет убедить следствие, что он пришёл домой ещё вечером, лёг спать, больше никуда не выходил, а малолетняя девочка либо на момент его прихода домой уже отсутствовала, либо ушла в неизвестном направлении среди ночи, когда он спал.

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