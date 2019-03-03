К шести годам колонии приговорили отца и сына из Туркестанской области за сбыт наркотиков

Туркестан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Туркестанской области при сбыте наркотиков с поличным задержали двух мужчин 26 и 49 лет, передает Kazakhstan Today.





По месту жительства задержанным полицейские изъяли бумажный сверток с марихуаной весом около трех граммов и полиэтиленовый пакет с наркотиками весом 500 граммов, сообщили в пресс-службе ведомства.





Досудебное расследование проводится также в отношении другого местного жителя, который занимался культивированием конопли во дворе собственного дома. У него оперативники изъяли свыше 30 кустов наркосодержащего растения.





Всего же с начала текущего года полицейскими Туркестанской области изъято из незаконного оборота более 6 тонн наркотических средств. Зарегистрировано 340 преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.





Выявлено 52 факта сбыта наркотических средств, 15 фактов незаконного хранения наркосредств в особо крупном размере. В области зарегистрировано 74 факта незаконного культивирования наркосодержащих растений, уничтожено более 60 тысяч кустов таких растений", - отметили в полиции.





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