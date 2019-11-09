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К штрафу в 45,5 млн тенге приговорили за взятку судью в Алматы

08.11.2019, 18:33 6832
Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - К штрафу в 45,5 млн тенге приговорили за взятку судью Медеуского районного суда Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы по гражданским делам Абилкаир и секретаря того же суда Ракышова. Абилкаир подозревалась в получении взятки в сумме $3 тыс. из ранее оговоренных $10 тыс. через посредника Ракышова за положительное решение по гражданскому делу, связанному с определением границ земельного участка", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

 
Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК.
 
8 ноября текущего года приговором районного суда №2 Медеуского района Алматы Абилкаир осуждена к штрафу в сумме 45 459 600 тенге. Этим же приговором Ракышову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 

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