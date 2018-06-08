Караганда. 7 июня. Kazakhstan Today - К трем годам лишения свободы приговорили трех карагандинцев за экстремизм и вербовку граждан для участия в незаконной организации, передает Kazakhstan Today.

"В ноябре 2017 года сотрудники управления по борьбе с экстремизмом ДВД Карагандинской области совместно с другими структурами правоохранительных систем задержали трех жителей Караганды в возрасте 40 и 37 лет, по подозрению в вербовке и подготовке лиц в целях организации деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации в регионе", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Как уточнили в полиции, в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 405 УК РК (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма). Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъяты религиозные книги и листовки религиозного содержания.

В отношении задержанных вынесен обвинительный приговор, они осуждены к 3 годам лишения свободы, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в ДВД сообщили, что в регионе за распространение религиозной литературы привлечены к административной ответственности пять жителей области.

В частности, 22 января 2018 года в ходе мониторинга интернет-сетей сотрудниками полиции установлена личная страница 47-летнего пользователя, на которой размещены материалы религиозного содержания. По данному факту составлен административный протокол по статье 490, часть 3, КоАП РК, и 26 апреля текущего года судом наложен административный штраф в сумме 168 350 тенге.

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