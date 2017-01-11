Костанай. 10 января. Kazakhstan Today - Житель Костанайской области оштрафован на 127 тысяч тенге за фальшивый диплом о высшем образовании, сообщила пресс-служба облсуда.

Согласно сообщению, Карасуский районный суд Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего Н. по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград", передает Kazakhstan Today.

По материалам дела, осенью 2009 года в Алматы, находясь на авторынке, Н. незаконно приобрел за $350 у неустановленного лица заведомо подложный и выданный на его имя диплом Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова от 23 июня 2006 года.

"После этого в ноябре 2015 года в селе Карасу Н., устраиваясь на работу на должность акима села Карасу Карасуского района, использовал этот подложный официальный документ. В ходе проведения специальной проверки кандидатов на занятие государственной должности в органах местного самоуправления была выявлена подложность указанного диплома. Это было также подтверждено заключением судебной экспертизы", - отметили в суде.

Суд признал Н. виновным в совершении уголовного проступка. По результатам рассмотрения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 МРП в сумме 127 тыс. тенге. Приговор суда вступил в законную силу.

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