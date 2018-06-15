Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Картину Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге и другие ценности изъяли в Алматы у "черных антикваров", передает Kazakhstan Today.

14 июня 2018 года Департаментом Комитета национальной безопасности РК по Алматы совместно со Службой экономических расследований Департамента государственных доходов Алматы осуществлено задержание группы лиц, занимавшейся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения, сообщила пресс-служба КНБ РК.

"Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге. В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ веков) и литографических (XVIII - начало XX века) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 УК РК (Экономическая контрабанда).

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