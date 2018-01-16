Шымкент. 16 января. Kazakhstan Today - Мошенник выманивал деньги у шымкентцев под предлогом помощи в погашении кредита, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Аль-Фарабийского отдела полиции УВД Шымкента с заявлением обрались десятки потерпевших. Они сообщили, что некий знакомый под предлогом помощи в погашении кредита, путем мошенничества завладел их деньгами и скрылся в неизвестном направлении, рассказали в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, 1985 года рождения, жителя Алматы. Полицейские выяснили, что мужчина, работая в микрокредитной организации, оформлял для клиентов кредиты в сумме от 16 до 100 тыс. тенге. Затем предлагал заемщикам погасить кредиты без процентов, переведя деньги на указанный счет, который он открыл на свое имя.

"Следствием установлена причастность подозреваемого к 15 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около полумиллиона тенге", - отметили в полиции.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый арестован.

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