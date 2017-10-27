Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Гражданина Узбекистана задержали на казахстанско-узбекской границе за попытку проноса наркотического вещества в нижнем белье, передает Kazakhstan Today.
28-летний гражданин Узбекистана следовал из Казахстана в Узбекистан в пешем порядке через пункт пропуска "Жибек жолы авто" Сарыагашского пограничного отряда. Служебные собаки учуяли запах наркотика, который, как оказалось, был спрятан в нижнем белье нарушителя.
"Задержанный в нижнем белье пытался пронести гашиш, весом более 65 граммов. По факту задержания оповещены представители взаимодействующих и правоохранительных органов", - прокомментировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.
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