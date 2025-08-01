Нападение с ножом на мотоциклиста на АЗС: суд вынес приговор

Он спрятал в посылке наркотические и психотропные вещества

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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июле специализированным межрайонный суд по уголовным делам Алматы с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении жителя города, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба главной транспортной - В июле специализированным межрайонный суд по уголовным делам Алматы с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении жителя города, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры





В ходе разбирательства было установлено, что он незаконно провез через границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке. Запрещенный груз прибыл под видом сыра Cheddar из Таиланда. Получатель планировал передать содержимое третьим лицам.





Преступная деятельность была пресечена на стадии подготовки к сбыту благодаря скоординированным действиям сотрудников правоохранительных и таможенных органов.





В итоге суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



