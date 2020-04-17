Незаконный оборот икорной продукции пресекли в Атырау - КНБ (ВИДЕО)

Атырау. 16 апреля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК сообщил о пресечении незаконного оборота икорной продукции, передает Kazakhstan Today.

10 апреля 2020 года совместной следственно-оперативной группой ДКНБ и прокуратуры Атырауской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному промыслу и контрабанде задержан житель Атырау Р., у которого по месту проживания и в автомашине изъята крупная партия контрафактной икорной продукции, рыба осетровых пород, навигационное оборудование, спутниковый телефон, а также денежные средства", - сообщает пресс-служба КНБ.





По данному факту ДКНБ области начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные добыча, приобретение, хранение, ввоз, вывоз, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, их частей или дериватов, с использованием служебного положения".

Задержанный водворен в ИВС ДП Атырауской области. Следственные мероприятия продолжаются. Другая информация не подлежит разглашению", - уточнили в ведомстве.

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