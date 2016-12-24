Орудовавших в Степногорске черных старателей приговорили к лишению свободы

Кокшетау. 24 декабря. Kazakhstan Today - Судебной коллегией по уголовным делам Акмолинского областного суда 20 декабря вынесен обвинительный приговор в отношении шести участников организованной преступной группы незаконных старателей, промышлявших с января по декабрь 2014 года в поселке Аксу города Степногорска на рудниках АО ГМК "Казахалтын", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, ранее приговором Степногорского городского суда от 4 декабря 2015 года Н. Джуманов был оправдан в создании и руководстве организованной преступной группы, а Е. Изатов, А. Абишев, Е. Бейсенбаев, С. Небусов и Р. Куташев оправданы в участии в организованной преступной группе. Также все шесть лиц оправданы по факту незаконного пользования, а равно добычи полезных ископаемых на рудниках АО ГМК "Казахалтын". Указанных лиц признали виновными лишь в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а Джуманова также в незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда от 2 марта 2016 года приговор суда оставлен без изменения, а апелляционный протест прокурора Степногорска об отмене приговора в части оправдания - без удовлетворения.

По информации пресс-службы, "не согласившись с состоявшимися судебными актами в части оправдания организатора и участников преступной группы в совершении преступлений, связанных с незаконной добычей недр, а также хранении взрывчатых веществ, прокуратура области в Генеральную прокуратуру РК направила представление о принесении протеста в кассационном порядке, которое признано обоснованным и поддержано".

Постановлением кассационной судебной коллегии Верховного суда РК от 6 сентября 2016 года протест генерального прокурора РК удовлетворен, вынесенные по делу судебные акты изменены: в части оправдания отменены и дело направлено на новое рассмотрение.

В облпрокуратуре добавили, что в ходе нового рассмотрения судом апелляционной инстанции повторно допрошены оправданные лица, свидетели по делу, исследованы вещественные доказательства.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам от 20 декабря 2016 года приговор Степногорского городского суда от 4 декабря 2015 года отменен. Приговором судебной коллегии по уголовным делам от 20 декабря 16 года Джуманов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группы, а Изатов, Абишев, Бейсенбаев, Небусов и Куташев в ее участии. Все лица признаны виновными в незаконном пользовании и добыче полезных ископаемых, приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ, а также в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, и им назначено наказание в виде реального лишения свободы на различные сроки", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, по делу вынесено частное постановление поощрительного характера о качественном поддержании государственного обвинения старшим прокурором 10 управления прокуратуры области А. Жаманбалиной, которая представила суду подробный и объективный анализ действий виновных лиц, проявила активность в представлении и исследовании доказательств, в кратчайшие сроки обеспечила участие свидетелей по делу.

"Также судом по ходатайству государственного обвинителя вынесено частное постановление, которым до сведения прокуратуры доведено о даче ложных показаний свидетелями по делу, изменившими в пользу осужденных первоначальные показания, которыми изобличали виновных лиц в совершении преступлений", - заключили в прокуратуре.

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