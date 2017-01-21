От 11 до 18 лет проведут в колонии молодые люди за разбой и убийство охотника в Костанайской области

Костанай. 21 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 20 января, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялось оглашение приговора в отношении 19-летнего Алексея Кривощекова и 16-летнего Адиля Бейсова, обвиняемых в краже, разбое и убийстве, сообщили в пресс-службе суда.

Приговором суда оба признаны виновными в совершенном преступлении. С учетом предыдущей судимости суд назначил Кривощекову наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима, Бейсову - 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает Kazakhstan Today.

"Потерпевшие З. и Ш. проживали в заброшенном селе Талапкер Мендыкаринского района. З., как рыбак и охотник, имел в собственности двуствольное и одноствольное ружья, а также патроны, о чем достоверно знали подсудимые Кривощеков и Бейсов. 23 августа этого года, в утреннее время, оба, намереваясь поохотиться, решили похитить оружие и боеприпасы у З. С этим намерением они направились пешком из села Тениз в село Талапкер. Ночью, когда потерпевшие спали, подсудимые тайно похитили оружие и боеприпасы к нему. По пути в село Тениз Кривощеков и Бейсов стреляли по диким уткам и гусям из похищенного оружия, затем спрятали его на чердаке заброшенного дома. На следующий день, они вновь взяли оружие и боеприпасы и вышли из села, где снова стали стрелять в воздух и по бутылкам. В итоге после такой стрельбы у них осталось только 4 патрона. Тогда парни решили снова похитить у З. боеприпасы. По дороге они украли велосипед, еще один одолжили у знакомого, и снова направились к дому охотника, прихватив с собой похищенные ружья. Приехав к дому, подсудимые спрятались в чулане и решили в случае бодрствования З. и Ш. убить обоих. Роли распределили между собой заранее. А. Кривощеков постарше и должен был убить охотника, а 15-летний А.Бейсов - второго", - рассказали в суде.

Войдя в дом, преступники увидели, что З. смотрит телевизор. Кривощеков, вооружившись имеющимся при себе ружьем 12-го калибра, напал на З. и произвел выстрел в голову.

"От звука выстрела проснулся и вошел в комнату Ш. Кривощеков сказал несовершеннолетнему Бейсову, чтобы тот пристрелил его. Но тот ответил, что не сможет и попросил приятеля это сделать за него. Последний перезарядил ружье, и выстрелил, целясь в голову, но промахнулся, и заряд дроби пролетел над головой последнего. Ш. выбежал на улицу, а преследователи выбежали за ним. Несовершеннолетний Бейсов поднял ружье, прицелился в скрывающегося Ш. и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела снова не произошло из-за осечки, Ш. смог скрыться. После хищения имущества и боеприпасов Кривощеков и несовершеннолетний Бейсов уехали на велосипедах из села Талапкер и спрятали похищенные предметы в кустах при въезде в село Тениз", - проинформировали в суде.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.

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