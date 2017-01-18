От 5 до 10 лет лишения свободы грозит жителю Петропавловска за хранение и продажу крупной партии героина

Петропавловск. 18 января. Kazakhstan Today - За хранение крупной партии героина петропавловскими полицейскими задержан 30-летний горожанин, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

"При проверке оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Петропавловска, совместно с коллегами из областного аппарата, выявили причастность одного из жителей города к сбыту наркотиков. Он был задержан при продаже 90 граммов героина. Еще свыше 20 граммов героина было изъято на съемной квартире задержанного", - информирует ДВД, передает Kazakhstan Today.

Было установлено, что мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления и является наркозависимым. Где и для каких целей он приобрел крупную партию героина, еще предстоит выяснить следователям. В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств в целях сбыта. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что с начала года это самая крупная партия тяжелого наркотика, изъятая на территории области.

По словам начальника управления по борьбе с наркобизнесом подполковника полиции Сеильхана Жумагулова, в прошлом году из незаконного оборота было изъято более 420 килограммов наркотиков, почти полтора килограмма из которых - героин.

Просмотров: 3095