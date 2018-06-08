От трех до 10 лет лишения свободы получили члены ОПГ по хищению и незаконному сбыту нефти в Кызылординской области

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От трех до 10 лет лишения свободы получили члены ОПГ по хищению и незаконному сбыту нефти в Кызылординской области07.06.2018
Криминал  20:43

Кызылорда. 7 июня. Kazakhstan Today - Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области огласил приговор в отношении членов организованных преступных групп, занимавшихся хищением и незаконным сбытом нефти, передает Kazakhstan Today.

Все подсудимые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы. В частности, лидер ОПГ К. Баскараев приговорен к 10 годам лишения свободы, участники группировки получили сроки лишения свободы от 5 до 9 лет, а их пособники - от 3 до 5 лет лишения свободы. Также судом принято решение о конфискации имущества подсудимых. Бывший полковник Б. Утенов приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.


"В мае 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в ряде областей Казахстана была реализована масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти. В числе задержанных были предприниматели Кызылорды, работники нефтяных компаний и охранных организаций, а также их покровители из числа должностных лиц правоохранительных органов. Всего на скамье подсудимых 21 человек", - напоминает портал Kyzylorda-news.

По версии следствия, на территории Кызылординской области действовали две организованные группы. Первая - под руководством жителей Кызылорды Г. Кушекбаева и Г. Жунусова - занималась непосредственным хищением нефти с месторождений "Коныс" (Кызылординская область) и "Жыланды кыр" (Карагандинская область), из нефтепроводов Тузколь - Кумколь (Кызылординская область) и Шымкент - Павлодар (ЮКО).

Бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Берик Утенов обеспечивал "непринятие мер уголовного пресечения в отношении членов группировки". Краденая нефть реализовывалась участникам другой ОПГ. Она действовала под руководством предпринимателя из Кызылорды Кенжебека Баскараева. Хранение криминального сырья осуществлялось в подземных емкостях на территории ТОО "КАИС-сервис". Для его сбыта использовались подложные документы ТОО "Алем Кызмет group". Похищенное углеводородное сырье реализовывалось на казахстанские и кыргызстанские НПЗ.

"Из материалов уголовного дела следует, что 5 участников указанных ОПГ имеют судимости за участие в незаконном обороте нефти. По материалам КНБ РК, бывший полковник полиции Б. Утенов в июне 2017 года осужден за совершение коррупционного правонарушения в сфере противодействия наркобизнесу. С начала марта 2018 года в стенах Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области проходили судебные заседания по указанному уголовному делу. Допрошено более 90 свидетелей, изучены результаты негласных следственных действий, заключения ряда судебных экспертиз и иных материалов уголовного дела. Часть подсудимых, признав вину, оказала содействие в расследовании преступлений. Отдельные вину признали частично. Пятеро подсудимых вину не признали", - информирует портал.

Решением суда все подсудимые признаны виновными в совершении вменяемых им преступлений, предусмотренных статьями УК РК "Кража", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Умышленное повреждение или разрушение трубопроводов" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

В отношении других фигурантов приговоры были вынесены ранее. Так, за вымогательство денежных средств с вышеуказанных участников ОПГ в октябре 2017 года осужден криминальный авторитет С. Умирзаков, за покровительство одному из подсудимых в декабре 2017 года осужден бывший Кызылординский транспортный прокурор Н. Серикбаев.
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