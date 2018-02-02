Пассажир поезда Бишкек - Москва пытался провезти героин в сумке с двойным дном (ВИДЕО)

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Крупную партию героина пытался провезти гражданин Кыргызстана через казахстанско-кыргызскую границу, передает Kazakhstan Today.

Нарядом отделения пограничного контроля "Мерке железнодорожное" с помощью служебной собаки задержан 55-летний гражданин Кыргызстана, который пытался провезти около 2 килограммов героина на поезде сообщением Бишкек - Москва, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

В ведомстве отметили, что наркотическое вещество было обнаружено в дорожной сумке с двойным дном.

По данному факту проинформированы представители правоохранительных органов.

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