Пять лет лишения свободы получил виновник дорожной аварии, в которой погиб глава управления культуры Павлодарской области

Павлодар. 28 декабря. Kazakhstan Today - Пять лет лишения свободы получил виновник дорожной аварии с четырьмя погибшими в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.





Согласно материалам дела, 27 августа текущего года около половины первого ночи 51-летний Г., управлявший автомашиной "Хово-Синатрук", на автодороге Омск - Майкапчагай, возле села Черное района Аккулы, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением водителя Райымбекова. В результате аварии водитель BMW и трое его пассажиров, 1965, 1982 и 2015 годов рождения, скончались. Четвертый пассажир, 1991 года рождения, получила вред здоровью средней степени, сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.





Во время следствия и рассмотрения дела в суде Г. содержался под стражей. В судебном заседании вину обвиняемый признавал частично - признавал, что является виновником ДТП, однако был не согласен с составленной следствием схемой ДТП.





С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств приговором Лебяжинского районного суда Г. признан виновным по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Он будет отбывать наказание учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.





Как отметили в суде, гражданские иски потерпевших о взыскании морального ущерба в сумме 20 млн тенге удовлетворены частично. С Г. в пользу гражданских истцов взыскан моральный ущерб в 4 млн тенге, в остальной части отказано. Приговор еще не вступил в законную силу.





Как сообщалось ранее, в конце августа в автомобильной катастрофе погиб руководитель управления культуры, архивов и документации Павлодарской области Ардак Раимбеков. На момент трагедии госслужащий находился в отпуске.





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