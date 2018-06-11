Подозреваемая в мошенничестве хозяйка частных детсадов в Караганде занимала крупные суммы у родителей воспитанников

Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - Владелица нескольких частных садов подозревается в мошенничестве в Караганде. На нее заведено 22 уголовных дела, передает Kazakhstan Today.

Как утверждают потерпевшие, учредительница детсадов действовала по одной и той же схеме: под различными предлогами брала взаймы у родителей крупные суммы денег и впоследствии не возвращала их.

"Мой ребенок ходил в частный детский сад "Ромашка". Как только он туда начал ходить, на нас вышла хозяйка детского сада Анна Богатова и попросила в долг большую сумму денег - 900 тыс. тенге. У нас такая сумма была, мы эти деньги заняли с условием, что наш ребенок будет ходить в детский сад бесплатно до 6 лет и эти деньги она нам отдает под расписку через три месяца. Это время уже истекло. Сейчас выясняется, что все детские сады - у нее было несколько детских садов - закрыты. Точнее, они все проданы. Она - банкрот. Таких должников, как мы, у нее больше 20 человек. Причем у нас не самая большая сумма. Есть люди, которым она должна по 2,5 млн и не отдает. Мы все обратились полицию", - рассказывает мать воспитанницы частного детского сада по имени Татьяна.

Как отмечает портал ekaraganda.kz , обратившиеся в полицию с заявлениями родители боятся, что дело могут замять. По их сведениям, собственница дошкольных учреждений обладает связями и достаточно хорошо обеспечена, чтобы заплатить за решение своих проблем.

В ДВД Карагандинской области в ответ на запрос портала подтвердили, что в отношении Богатовой заведены уголовные дела.

"В производстве следственного отделения Юго-Восточного ОП находится ряд уголовных дел (22), зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК по факту мошеннических действий, совершенных директором ТОО "Ромашка" Богатовой А.М. В настоящее время перед судом Казыбекбийского района в отношении Богатовой возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое находится на рассмотрении. Расследование по делу продолжается", - проинформировали в полиции.

В свою очередь, в городском отделе образования рассказали, что договорных отношений с директором ТОО "Ромашка" не имеют,поэтому вмешаться в ситуацию не могут. Однако могут помочь родителям советами.

"Если родители собираются заключить договор с частной дошкольной организацией, в которой не размещается госзаказ, прежде всего, они должны проверить документы. Так, мамы и папы вправе попросить учредителя представить уведомление о начале деятельности по дошкольному воспитанию, акты санитарного состояния. Также перед заключением договора им следует внимательно изучить его текст, в особенности - пункты об обязанностях учреждения по сохранению здоровья и развитию детей", - прокомментировала заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Караганды Наталья Головина.

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