Астана. 1 декабря. Kazakhstan Today - Подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн экстрадировали из Германии в Казахстан, передает Kazakhstan Today.





Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Интерполом Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Германии экстрадирован Хагай Изгияев. Задержанный с 2016 года разыскивался департаментом полиции Алматы по подозрению в мошенничестве на сумму $1,5 млн", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.





По информации ведомства, после совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.





В настоящее время Изгияев водворен в следственный изолятор Астаны.





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