Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Подозреваемого в убийстве сына известного врача в Алматы арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы санкционировал меру пресечения "содержание под стражей" в отношении А. сроком на 2 месяца.

Срок содержания под стражей исчисляется с 14 августа.

Напомним, в Алматы задержали подозреваемого в убийстве молодого парня - сына заместителя главного врача университетской клиники "Аксай" КазНМУ имени Асфендиярова Шахеризады Ахашевой.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД А., 2002 года рождения, который дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе ДВД.

Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Убийство".

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