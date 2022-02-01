Похищавшая нефтепродукты с предприятий "Казатомпрома" ОПГ задержана в Туркестанской области

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При попытке вывоза ГСМ и иных товарно-материальных ценностей задержана группа, куда входило более 10 человек, среди которых были судимые и приверженцы деструктивных религиозных течений. По оперативным данным ежемесячно они похищали имущества на десятки миллионов тенге", - сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, члены ОПГ также занимались вымогательством и рэкетом. Для укрепления своих позиции в криминальной среде устраивала разборки с применением оружия.
В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, блокноты с "черной бухгалтерией" и материальные ценности, похищенные с предприятий "Казатомпрома", - сообщили в полиции.
Начаты досудебные расследования по статьям 197 (Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов), 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) и 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами) УК РК.
По остальным фактам проводится сбор доказательной базы.
Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, задержанные с санкции суда водворены в следственный изолятор", - отметили в МВД.
Ранее в Алматы были задержаны пять лидеров и членов ОПГ, участвовавших в разбойных нападениях.