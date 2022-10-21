Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы.

Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Боевое оружие, похищенное в январе этого года, изъято полицейскими Алматы. Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налете на оружейный магазин.
Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ, сообщает Polisia.kz.
При личном досмотре у мужчины изъят пистолет, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина. В доме подозреваемого в ходе санкционированного специализированным судом обыска обнаружена и изъята кобура от данного пистолета. Вместе с тем был проведен обыск в доме отца задержанного на территории Каратальского района Жетысуской области. Там было изъято гладкоствольное ружье ИЖ-26 12-го калибра с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 291, часть 1, УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.