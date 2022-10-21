Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы.

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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - От пяти до семи лет лишения свободы получили члены группы обнальщиков в Алматы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

Пятеро членов ОПГ в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов при этом составил около 39 млрд тенге.

Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.