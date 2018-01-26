Полиция Астаны просит горожан помочь в установлении личности подозреваемого в воровстве

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Полиция Астаны просит горожан помочь в установлении личности подозреваемого в воровстве26.01.2018
Криминал  13:19

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Астане разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении кражи, передает Kazakhstan Today.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя, который 24 января текущего года, около 17.00, в одном из магазинов по улице Петрова похитил из сумки жительницы Астаны денежные средства. Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие и при наличии какой-либо информацией о данном человеке, обратиться в УВД района "Алматы" города Астаны (ул. Жансугурова,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 или на 102", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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