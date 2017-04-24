Полиция в ходе спецоперации освободила похищенного на прошлой неделе в Алматы мужчину

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали группу лиц, причастных к похищению 30-летнего С. Алиева, сообщили в пресс-службе ДВД.

"Было установлено место, где злоумышленники удерживали свою жертву. Это - частный дом в одном из поселков Енбекшиказахского района, Алматинской области. Накануне там была успешно проведена спецоперация по освобождению человека. В итоге гражданин Алиев благополучно вызволен из заточения. Его жизни и здоровью ничто не угрожает", - прокомментировала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек, передает Kazakhstan Today.

По ее информации, в настоящее время задержаны и в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС трое подозреваемых.

"Участие в данном преступлении других лиц сейчас тщательно проверяется сотрудниками УБОП, их поимка - дело времени. В ходе дальнейшего досудебного расследования будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства дела", - отметила Азирбек.

По информации пресс-службы, 20 апреля родственники Алиева обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 125 УК РК.

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