Предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена начались в Алматы

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Предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена начались в Алматы25.12.2018
Криминал  11:16

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена начались сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент агентства.

Напомним, судьей по данному делу назначен Кеншилик Абдельдинов. На скамье подсудимых - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Кудайбергенов и Киясов обвиняются в разбое и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и краже. Толыбаевой предъявлены обвинения в краже и недонесении о преступлении.

Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По подозрению в убийстве фигуриста арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Также полицейские арестовали Жанар Толыбаеву, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.
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