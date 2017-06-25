Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 июня 2017
  • 03
  • :
  • 29
Все области
18º Значительная облачность
днем 25º    ночью 21º
17:00
.
Aнонс

При получении взятки в 3 млн тенге задержан руководитель департамента внутреннего госаудита по Астане24.06.2017
Криминал  12:41

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - При получении взятки в 3 млн тенге задержан руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане А. Мелдебеков, передает Kazakhstan Today.

"23 июня текущего года Национальным бюро по противодействию коррупции при получении от представителя РГП очередной взятки в сумме 3 млн тенге за составление положительного акта проверки задержан с поличным руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане А.А. Мелдебеков. Подозреваемый на системной основе организовал преступную схему по получению взяток при участии главных специалистов - государственных аудиторов Д.Е. Апеисовой и Ш.А. Шамил", - проинформировала пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

По данным ведомства, в ходе обысков в служебном кабинете и по месту жительства Мелдебекова обнаружены и изъяты 54 млн тенге и $120 тыс.

"Мелдебеков водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны, Апеисова и Шамил с учетом полного признания вины и наличия малолетних детей не задерживались. Проводится досудебное расследование", - заключили в Нацбюро.
Просмотров: 4607
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
24.06.2017   12:41
При получении взятки в 3 млн тенге задержан руководитель департамента внутреннего госаудита по Астане
23.06.2017   20:56
Фото: otyrar.kz
Жительница Шымкента пыталась убить своего 4-летнего ребенка
23.06.2017   13:59
Фото: http://mgorod.kz
В Атырау ищут пострадавших от действий мошенника, представлявшегося сотрудником налоговой службы
23.06.2017   12:41
В Костанае грабители избили и напугали глухонемую женщину до крика
23.06.2017   09:53
Фото: http://alau.kz
Экс-акиму Костаная сократили срок заключения
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика