При получении взятки в 3 млн тенге задержан руководитель департамента внутреннего госаудита по Астане

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - При получении взятки в 3 млн тенге задержан руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане А. Мелдебеков, передает Kazakhstan Today.

"23 июня текущего года Национальным бюро по противодействию коррупции при получении от представителя РГП очередной взятки в сумме 3 млн тенге за составление положительного акта проверки задержан с поличным руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане А.А. Мелдебеков. Подозреваемый на системной основе организовал преступную схему по получению взяток при участии главных специалистов - государственных аудиторов Д.Е. Апеисовой и Ш.А. Шамил", - проинформировала пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

По данным ведомства, в ходе обысков в служебном кабинете и по месту жительства Мелдебекова обнаружены и изъяты 54 млн тенге и $120 тыс.

"Мелдебеков водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны, Апеисова и Шамил с учетом полного признания вины и наличия малолетних детей не задерживались. Проводится досудебное расследование", - заключили в Нацбюро.

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